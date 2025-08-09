Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:43, 9 августа 2025Россия

В Кремле раскрыли темы встречи Путина и Трампа. На Аляске президенты обсудят Украину

Ушаков: Путин и Трамп на Аляске обсудят урегулирование конфликта на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Помощник президента России Юрий Ушаков высказался о предстоящей встрече Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Его слова приводит РИА Новости.

Основной темой переговоров станет урегулирование на Украине

Ушаков раскрыл темы переговоров Путина и Трампа, отметив, что в Аляске и Арктике пересекаются экономические интересы двух государств. Кроме того, существует возможность реализации различных проектов. Однако основной темой встречи станет урегулирование конфликта на Украине.

Но, конечно, сами президенты, несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Если же заглядывать вперед, то, естественно, ориентироваться на то, чтобы следующую встречу президентов провести на российской территории

Юрий Ушаковпомощник президента России

До этого Ушаков подтвердил встречу Путина и Трампа на Аляске 15 августа. Он сказал, что Россия и США — близкие соседи, которые граничат друг с другом. «И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран», — заключил он.

В свою очередь, губернатор Аляски Майк Данливи назвал штат подходящим местом для переговоров двух лидеров. «На протяжении веков Аляска служила мостом между странами, а сегодня мы остаемся воротами для дипломатии, торговли и безопасности в одном из самых важных регионов мира», — сказал он.

Встречу на Аляске анонсировал Трамп

О встрече в американском штате ранее объявил Дональд Трамп. Он обещал раскрыть детали переговоров позднее. До этого американский лидер рассказал, что очень скоро встретится с Путиным. Политик отметил, что место их встречи вскоре будет «очень популярным по многим причинам».

Материалы по теме:
«Мы подошли к поворотной точке» Переговоры России и Украины зашли в тупик. Чью сторону займет Трамп и как это изменит ход СВО?
«Мы подошли к поворотной точке»Переговоры России и Украины зашли в тупик. Чью сторону займет Трамп и как это изменит ход СВО?
6 июня 2025
«Победитель определит будущее мира» Что стоит за ультиматумом Трампа России и как он повлияет на исход конфликта на Украине?
«Победитель определит будущее мира»Что стоит за ультиматумом Трампа России и как он повлияет на исход конфликта на Украине?
4 августа 2025
«У него огромный кредит доверия» Почему Ватикан хочет стать местом переговоров России и Украины и как новый Папа хочет помирить их?
«У него огромный кредит доверия»Почему Ватикан хочет стать местом переговоров России и Украины и как новый Папа хочет помирить их?
4 июля 2025

7 августа Ушаков, комментируя итоги переговоров Путина со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом, отметил, что встреча президентов России и США уже согласована, а ее место выбрано, но будет раскрыто позже. Он также заверил, что стороны приступили к проработке и организации встречи.

В США оценили возможность новых санкций против России

До этого Трамп ответил на вопрос о введении санкций против России. Он пояснил, что сейчас ведутся очень серьезные переговоры об урегулировании украинского конфликта.

Американский лидер подчеркнул, что «все будет зависеть от Путина». Он отметил, что по-прежнему разочарован действиями Москвы.

Смотрите, президент Трамп сохраняет все варианты открытыми — и по санкциям, и по тарифам — чтобы остановить эту ужасную войну в России. Президент Трамп — это президент мира

Скотт БессентМинистр финансов США

Трамп также допустил введение пошлин против Китая из-за России. До этого он обещал новые пошлины на все ввозимые в страну чипы и полупроводники. По словам главы Белого дома, импортная продукция будет облагаться пошлинами в размере 100 процентов.

14 июля Трамп пообещал ввести 100-процентные тарифы против Москвы и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. 29 июля он сократил крайний срок до 10 дней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле раскрыли темы встречи Путина и Трампа. На Аляске президенты обсудят Украину

    В Госдуме объяснили удары беспилотников по Сочи злостью Зеленского

    Второй человек за сутки погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область

    США договорились сотрудничать с Арменией по развитию транзитного коридора с Азербайджаном

    В США заявили о скорой победе России в конфликте с Украиной

    Украинские войска перебросили два элитных подразделения под Красноармейск

    Власти Аляски не смогли назвать точное место встречи Путина и Трампа

    Представители США, Украины и Европы встретятся в Британии в выходные

    Экономист призвал США признать правоту России по Украине

    В США объяснили намерение Путина и Трампа встретиться

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости