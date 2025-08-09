Ушаков: Путин и Трамп на Аляске обсудят урегулирование конфликта на Украине

Помощник президента России Юрий Ушаков высказался о предстоящей встрече Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом. Его слова приводит РИА Новости.

Основной темой переговоров станет урегулирование на Украине

Ушаков раскрыл темы переговоров Путина и Трампа, отметив, что в Аляске и Арктике пересекаются экономические интересы двух государств. Кроме того, существует возможность реализации различных проектов. Однако основной темой встречи станет урегулирование конфликта на Украине.

Но, конечно, сами президенты, несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Если же заглядывать вперед, то, естественно, ориентироваться на то, чтобы следующую встречу президентов провести на российской территории Юрий Ушаков помощник президента России

До этого Ушаков подтвердил встречу Путина и Трампа на Аляске 15 августа. Он сказал, что Россия и США — близкие соседи, которые граничат друг с другом. «И представляется вполне логичным, чтобы наша делегация просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран», — заключил он.

В свою очередь, губернатор Аляски Майк Данливи назвал штат подходящим местом для переговоров двух лидеров. «На протяжении веков Аляска служила мостом между странами, а сегодня мы остаемся воротами для дипломатии, торговли и безопасности в одном из самых важных регионов мира», — сказал он.

Встречу на Аляске анонсировал Трамп

О встрече в американском штате ранее объявил Дональд Трамп. Он обещал раскрыть детали переговоров позднее. До этого американский лидер рассказал, что очень скоро встретится с Путиным. Политик отметил, что место их встречи вскоре будет «очень популярным по многим причинам».

7 августа Ушаков, комментируя итоги переговоров Путина со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткоффом, отметил, что встреча президентов России и США уже согласована, а ее место выбрано, но будет раскрыто позже. Он также заверил, что стороны приступили к проработке и организации встречи.

В США оценили возможность новых санкций против России

До этого Трамп ответил на вопрос о введении санкций против России. Он пояснил, что сейчас ведутся очень серьезные переговоры об урегулировании украинского конфликта.

Американский лидер подчеркнул, что «все будет зависеть от Путина». Он отметил, что по-прежнему разочарован действиями Москвы.

Смотрите, президент Трамп сохраняет все варианты открытыми — и по санкциям, и по тарифам — чтобы остановить эту ужасную войну в России. Президент Трамп — это президент мира Скотт Бессент Министр финансов США

Трамп также допустил введение пошлин против Китая из-за России. До этого он обещал новые пошлины на все ввозимые в страну чипы и полупроводники. По словам главы Белого дома, импортная продукция будет облагаться пошлинами в размере 100 процентов.

14 июля Трамп пообещал ввести 100-процентные тарифы против Москвы и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине. 29 июля он сократил крайний срок до 10 дней.