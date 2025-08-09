Ушаков раскрыл тему предстоящих переговоров Трампа и Путина

Ушаков: Трамп и Путин на Аляске обсудят долгосрочное урегулирование конфликта

В ходе встречи на Аляске президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп будут обсуждать варианты долгосрочного урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, его цитирует ТАСС.

Чиновник отметил, что, хоть у сторон и пересекаются экономические интересы на Аляске и в Арктике, это не станет центральной темой обсуждения. «Конечно, сами президенты, несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса», — сказал Ушаков.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Позднее эту информацию подтвердил и Ушаков.