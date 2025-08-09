Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:41, 9 августа 2025Россия

Ушаков раскрыл тему предстоящих переговоров Трампа и Путина

Ушаков: Трамп и Путин на Аляске обсудят долгосрочное урегулирование конфликта
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ходе встречи на Аляске президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп будут обсуждать варианты долгосрочного урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, его цитирует ТАСС.

Чиновник отметил, что, хоть у сторон и пересекаются экономические интересы на Аляске и в Арктике, это не станет центральной темой обсуждения. «Конечно, сами президенты, несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса», — сказал Ушаков.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Позднее эту информацию подтвердил и Ушаков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал встречу с Путиным. Она состоится на Аляске 15 августа

    Новость о встрече Путина и Трампа на Аляске оказалась на первых полосах мировых СМИ

    Ушаков раскрыл тему предстоящих переговоров Трампа и Путина

    Российский военный рассказал о дефиците пехоты ВСУ на покровском направлении

    Марочко рассказал о планах российских военных в ДНР

    На Западе указали на панику Киева из-за предстоящей встречи Путина и Трампа

    Ушаков заявил об активной проработке параметров встречи на Аляске

    Трампа пригласили приехать в Россию после встречи с Путиным на Аляске

    Стало известно о планах администрации Байдена выгнать из НХЛ Овечкина и других россиян

    Трамп высказался о шансе достичь мира на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости