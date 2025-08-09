Россия
23:16, 8 августа 2025Россия

При атаке ВСУ на российский регион погиб один человек

Гладков: Один человек погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село в Белгородской области. Удар пришелся на мотоцикл. В результате погиб один человек, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Двулучное Валуйского округа FPV-дрон атаковал мотоцикл. От полученных ранений мужчина, находившийся за рулем, скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи», — написал чиновник.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Днем ранее, 7 августа, Гладков сообщал, что при атаке ВСУ в селе Головчино пострадал 12-летний подросток.

