При атаке ВСУ на российский регион погиб один человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село в Белгородской области. Удар пришелся на мотоцикл. В результате погиб один человек, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Двулучное Валуйского округа FPV-дрон атаковал мотоцикл. От полученных ранений мужчина, находившийся за рулем, скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи», — написал чиновник.
Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Днем ранее, 7 августа, Гладков сообщал, что при атаке ВСУ в селе Головчино пострадал 12-летний подросток.