Раскрыта новая тактика ВСУ при обстрелах Херсонской области

Сальдо сообщил о применении ВСУ новой тактики при обстрелах Херсонской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать новую тактику обстрелов населенных пунктов левобережной части Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

Он уточнил, что бойцы постов воздушного наблюдения 18-й армии группировки войск «Днепр» сбили одиннадцать беспилотников «Баба-Яга», работая под обстрелом артиллерии.

«Противник применял новую тактику: сначала артудар, затем атака дронами с боеприпасами. Но наши ребята снова доказали — никакие уловки ВСУ им не страшны», — подчеркнул губернатор.

Ранее два украинских тяжелых дрона «Баба-яга» столкнулись в небе над Запорожской областью и рухнули на землю. Инцидент произошел в зоне действий группировки войск «Восток». Российский оператор дрона планировал сбить вражеский беспилотник, однако до этого в украинский дрон влетела другая «Баба-яга», после чего они вместе полетели вниз.

