Раскрыто отношение Европы к встрече Путина и Трампа

Политолог Кошкин: Конец боевых действий на Украине — трагедия для Европы

Европа против украинского урегулирования и предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, считает заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Сейчас Трамп созвонился с ними по видеосвязи. Великобритании, Германии сказал, что будет встреча двухсторонняя, а потом трехсторонняя. Европейцам это не понравилось, но они согласились, потому что Трамп уже нагнул их серьезно. (…) Если вопрос с Украиной будет решен, то как наращивать агрессивность против России, как вышибать деньги из послушного налогоплательщика? Это тоже проблема. Если конфликт будет урегулирован и боевых действий не будет там идти, то это трагедия для Европы. Вот почему они настроены, чтобы сорвать и выхолостить», — сказал Кошкин.

Он пояснил, что сорвать украинское урегулирование можно всевозможными действиями, вплоть до провокаций на линии боевого соприкосновения.

7 августа президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу в ближайшие дни, сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Он заверял, что ее проведение уже согласовано, а место выбрано.