08:32, 9 августа 2025

Российские военные рассказали о плохом снабжении ВСУ

РИА Новости: ВСУ не обеспечивают солдат в Днепропетровской области даже водой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российский военнослужащий с позывным Кама рассказал, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) были плохо обеспечены в населенном пункте Январское Днепропетровской области, который освободила группировка войск «Восток». Об этом сообщает РИА Новости.

Кама уточнил, что ВСУ не обеспечивают солдат боеприпасами, провизией и даже водой. Боец добавил, что осмотр тел украинских ликвидированных солдат позволяет говорить о плохом снабжении или трудностях с подвозом.

«Либо дело в плохих подвозах, либо, может быть, просто вообще не обеспечивают. Продуктов у них не было с собой от слова совсем. Это как бы тоже, наверное, о многом говорит», — сказал он.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что взятие под контроль ВС России села Январского в Днепропетровской области позволит российским военным продвигаться на западных рубежах соседней Донецкой народной республики.

Армия России взяла под контроль Январское в Днепропетровской области. По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки более 205 военнослужащих, боевую бронемашину, два автомобиля и артиллерийское орудие.

