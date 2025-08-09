Бывший СССР
Зеленский ввел санкции против российских энергокомпаний

Зеленский подписал указ о введении санкций против российских энергокомпаний
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Thibault Camus / AP

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против российских энергетических компаний. Документ был опубликован на его официальном сайте.

Ограничения были введены против 17 юридических лиц. В частности, в список попали компании «Техэнерго-ЭХП» и «Киров — Энергомаш», а также ситуационно-кризисный центр «Росатома».

Кроме того, были введены санкции против 18 физических лиц, связанных с российской энергетикой. Среди них оказался заместитель главы «Росэнергоатома» Никита Константинов.

Зеленский анонсировал новые антироссийские санкции 8 августа. При этом подробности он не раскрыл.

Ранее стало известно, что Украина ввела санкции против почти сотни компаний и физических лиц из России, Китая, ОАЭ и Ирана. Уточнялось, что организации и лица, которые попали в список, связаны с российским военно-промышленным комплексом.

