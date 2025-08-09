Россия
Собянин сообщил об уничтожении еще одного летевшего на Москву дрона

Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anelo / Shutterstock / Fotodom  

Уничтожен еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.

До этого Сергей Собянин писал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбили первый беспилотник, летевший в сторону Москвы. Произошло это в районе 9 утра по московскому времени.

