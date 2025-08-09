Собянин сообщил об уничтожении еще одного летевшего на Москву дрона

Уничтожен еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник.

До этого Сергей Собянин писал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбили первый беспилотник, летевший в сторону Москвы. Произошло это в районе 9 утра по московскому времени.