Стала известна причина выбора не Италии для встречи Путина и Трампа

Парамонов: Русофобия не дала провести встречу Трампа и Путина в Италии

Русофобия правительства Италии стала препятствием для проведения переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в стране. Об этом заявил посол России в республике Алексей Парамонов в своем Telegram-канале.

«Италия вполне могла бы быть местом проведения встречи Президентов России и США. (...) Что же помешало? (...) Увы, все та же русофобия правящего класса, политическая близорукость и однобокая, ущербная внешнеполитическая линия», — написал дипломат.

По его словам, Италия имеет достаточные условия для переговоров в виде хорошей инфраструктуры, дружеского отношения итальянцев к России и опыт проведения мероприятий.

Помимо этого, дипломат отметил, что подобная встреча могла бы вывести республику в первую гильдию международной политики.

Ранее американский телеканал Fox News сообщал, что встреча российского и американского лидеров может состояться в Риме 11 августа. В свою очередь, источник агентства ТАСС опроверг информацию о переговорах в столице Италии.