Стало известно о больших потерях у двух бригад морской пехоты ВСУ

ТАСС: 35-я и 36-я бригады морской пехоты ВСУ понесли большие потери

Две отдельные бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) — 35-я и 36-я — понесли большие потери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Известно, что родственники украинских военных выходят на митинги. Акции проходят в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей из-за большого количества пропавших без вести солдат ВСУ и принудительной мобилизации.

«Как правило, на демонстрации выходят отчаявшиеся женщины: жены, матери, сестры. Митинги в связи с контингентом довольно спокойные», — подчеркнул источник в силовых структурах.

Ранее мексиканские наемники заявили о больших потерях ВСУ. Объявление о наборе в подразделение наемников Miquiztli Force было опубликовано в социальных сетях.

