11:42, 9 августа 2025Россия

Стало известно о состоянии 21-го пострадавшего в Стерлитамаке

В Минздраве рассказали о состоянии 21-го пострадавшего в Стерлитамаке
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Вадим Брайдов / ТАСС

21-й пострадавший после ЧП на заводе в Стерлитамаке находится в отделении реанимации и интенсивной терапии. Об этом сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

«По оперативным данным, в больницы госпитализированы 27 пострадавших в происшествии на заводе в Стерлитамаке. 21 из них - в отделение реанимации и интенсивной терапии», — рассказал чиновник журналистам.

Кузнецов также объявил о проведении телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров. На месте работают бригады скорой помощи, пострадавшим оказывается необходимая помощь, уточняет он.

9 августа произошел взрыв на предприятии в Башкирии. По последним данным, пострадали 27 человек. Происшествие, как уточнялось, произошло на открытой технологической установке.

