Стало известно о значительном продвижении российских войск в ДНР

Военблогер Ермаков: ВС РФ продвигаются в Предтечино, ВСУ отступают

Российские войска значительно продвинулись в селе Предтечино в Донецкой народной республике (ДНР). Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынужденно отступают к Константиновке, сообщил военблогер Тимофей Ермаков в своем Telegram-канале.

«Большая часть села зачищена, и нацисты отступают в пределы городской черты Константиновки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в западной части населенного пункта все еще идут бои, однако ВСУ вряд ли удастся как-то повлиять на ситуацию.

Ранее о продвижении ВС РФ в ДНР сообщал военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, российские бойцы закрепляются в Торском, выдавливая ВСУ из села.