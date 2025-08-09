ЦСКА разгромил «Рубин» в матче РПЛ

ЦСКА победил «Рубин» со счетом 5:1 в матче РПЛ

Московский ЦСКА разгромил казанский «Рубин» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве в субботу, 9 августа, и завершилась со счетом 5:1. В составе победителей Кирилл Глебов оформил дубль, еще по одному голу на счету Данила Кругового, Игоря Дивеева и Тамерлана Мусаева. У гостей отличился Мирлинд Даку.

Благодаря победе армейцы поднялись на четвертую строчку турнирной таблицы, набрав восемь очков. «Рубин» с семью очкам идет на пятом месте.

В следующем туре РПЛ москвичи в гостях сыграют против столичного «Динамо», а казанцы на своем поле встретятся с «Ростовом». Оба матча пройдут 17 августа.