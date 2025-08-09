Трамп высказался о переговорах Путина и Уиткоффа

Трамп заявил, что Путину нравится Уиткофф

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его специальный посланник Стив Уиткофф находится на хорошем счету у российского лидера Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.

«Уиткофф ему нравится, это я вам точно могу сказать», — высказался президент. Он не стал ответчать на вопрос, вручил ли Путин Уиткоффу какую-либо награду во время его недавнего визита в Москву.

Ранее Трамп заявил, что Уиткофф провел очень продуктивные переговоры с Путиным, был достигнут большой прогресс. Он добавил, что работа по завершению украинского конфликта будет продолжаться в «ближайшие дни и недели».