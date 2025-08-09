Украина оказалась под угрозой потери еще одного сторонника в Европе

Neue Zürcher Zeitung: Украина может потерять Чехию в качестве союзника в ЕС

Украина в скором времени может потерять Чехию в качестве союзника в Европейском союзе (ЕС). Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на соцопросы.

Согласно им, на предстоящих выборах в парламент, которые пройдут осенью, лидирует экс-премьер-министр Андрей Бабиш. Он критикует помощь Киеву, выступая за быстрые мирные переговоры с Москвой.

Бабиш также является сторонником прекращения поставок оружия для Украины.

Однако газета подчеркивает, что на посту премьер-министра он выдворял российских дипломатов и жестко реагировал на «действия российских спецслужб».

Сейчас в Чехии у власти силы, выступающие за полную поддержку Киева. При этом нынешний президент Чехии Петр Павел заявлял, что сохранение Украины как суверенного государства возможно при условии территориальных уступок.