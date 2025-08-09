Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:27, 9 августа 2025Россия

Украина выпустила по России несколько десятков дронов

МО РФ: Средства ПВО уничтожили 35 украинских БПЛА
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехвачено и уничтожено 35 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Дроны перехватили в период с 15:30 мск до 18:00 мск. Больше всего беспилотников — 19 — сбили над территорией Краснодарского края. Девять уничтожены над территорией Брянской области, четыре — над акваторией Азовского моря, два — над территорией Калужской области и один уничтожили над территорией Московского региона.

Ранее сообщалось, что в Тукаевском районе Татарстана обнаружили обломки трех сбитых беспилотников. Уточняется, что обломки нашли на территории строительной площадки. Жертв и пострадавших в результате случившегося нет.

Между тем в Краснодарском крае при падении дронов ВСУ оказалась повреждена ЛЭП, сообщили власти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европа и Киев представили альтернативный план урегулирования конфликта

    Украина выпустила по России несколько десятков дронов

    Побившего рекорд России легкоатлета увезли на коляске

    Российские военные вынудили спецназ ВСУ уйти с запорожского направления

    В Китае заявили об обходе ультиматума Трампа Путиным

    Бразилия побоялась стать следующей мишенью Трампа из-за России

    Россия ударила «Искандером» по ВСУ в Черниговской области

    Трамп назвал один из самых опасных городов в мире

    В НХЛ отреагировали на планы Байдена выслать россиян из НХЛ

    Бывший замначальника полиции города в Одесской области сбежал с Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости