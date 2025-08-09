Украина выпустила по России несколько десятков дронов

МО РФ: Средства ПВО уничтожили 35 украинских БПЛА

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехвачено и уничтожено 35 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Дроны перехватили в период с 15:30 мск до 18:00 мск. Больше всего беспилотников — 19 — сбили над территорией Краснодарского края. Девять уничтожены над территорией Брянской области, четыре — над акваторией Азовского моря, два — над территорией Калужской области и один уничтожили над территорией Московского региона.

Ранее сообщалось, что в Тукаевском районе Татарстана обнаружили обломки трех сбитых беспилотников. Уточняется, что обломки нашли на территории строительной площадки. Жертв и пострадавших в результате случившегося нет.

Между тем в Краснодарском крае при падении дронов ВСУ оказалась повреждена ЛЭП, сообщили власти.

