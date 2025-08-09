В Татарстане нашли обломки трех сбитых беспилотников

В Тукаевском районе Татарстана обнаружили обломки трех сбитых БПЛА

В Тукаевском районе Татарстана обнаружили обломки трех сбитых беспилотников. Об этом сообщили власти региона.

Уточняется, что обломки нашли на территории строительной площадки. Жертв и пострадавших в результате случившегося нет.

Министерство обороны России между тем сообщало, что в период с 8:00 до 12:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над рядом регионов. Три из них — над территорией Республики Татарстан. Больше всего дронов — восемь — сбили над Краснодарским краем.

Между тем утром, в период с 05:10 до 08:00 по московскому времени, силы ПВО сбили 21 беспилотник над тремя регионами России и двумя морями. Под удар попали Брянская и Калужская области, а также Крым, Черное и Азовское море.