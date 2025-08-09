Наука и техника
Умер автор фразы «Хьюстон, у нас проблемы»

Стало известно о смерти астронавта и командира «Аполлона-13» Джеймса Ловелла
Иван Потапов
Фото: Jason DeCrow / AP

Астронавт Джеймс Ловелл, командир корабля «Аполлон-13» скончался в возрасте 97 лет. Об этом сообщает BBC.

«Астронавт Джим Ловелл, который в 1970 году благополучно вернул на Землю миссию "Аполлон-13", скончался в возрасте 97 лет», — сказано в сообщении.

Его семья отметила, что Ловелл был уникальным человеком, который помогал людям поверить в то, что они могут совершить невозможное. В НАСА заявили, что астронавт «превратил потенциальную трагедию в успех», когда попытка приземлиться на Луну была прервана из-за взрыва на борту корабля.

