16:24, 9 августа 2025Мир

В Европе заявили о неправильном понимании предложения Путина по миру на Украине

Bild: Уиткофф неправильно истолковал предложение Путина по миру на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф якобы неправильно истолковал предложение президента России Владимира Путина по достижению мира на Украине. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на источник в украинском правительстве.

«Уиткофф не понимает, о чем говорит», — заявил источник.

Отмечается, что он неверно понял требование России о «мирном выводе» украинцев из Херсонской и Запорожской областей. Уиткофф якобы расценил это, как предложении о выводе российских войск с этих территорий.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что его специальный посланник находится на хорошем счету у Путина. Он добавил, что работа по завершению украинского конфликта будет продолжаться в «ближайшие дни и недели».

