В Европе заявили о неправильном понимании предложения Путина по миру на Украине

Bild: Уиткофф неправильно истолковал предложение Путина по миру на Украине

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф якобы неправильно истолковал предложение президента России Владимира Путина по достижению мира на Украине. Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на источник в украинском правительстве.

«Уиткофф не понимает, о чем говорит», — заявил источник.

Отмечается, что он неверно понял требование России о «мирном выводе» украинцев из Херсонской и Запорожской областей. Уиткофф якобы расценил это, как предложении о выводе российских войск с этих территорий.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что его специальный посланник находится на хорошем счету у Путина. Он добавил, что работа по завершению украинского конфликта будет продолжаться в «ближайшие дни и недели».