Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:41, 9 августа 2025Мир

В Германии необычно высказались о встрече Путина и Трампа

В партии Сары Вагенкнехт приветствовали встречу Путина и Трампа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: dts Nachrichtenagentur / IMAGO / Global Look Press

В немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) приветствовали предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Необычное высказывание допустил внешнеполитический эксперт BSW Севим Дагделен в социальной сети Х.

По его словам, любая попытка урегулировать конфликт на Украине мирным путем приветствуется, при этом жалобы властей Германии и Европейского союза (ЕС) на то, что их не допускают к переговорам, «не имеют ничего общего с реальностью».

«Тот, кто делает себя вассалом Вашингтона и считает, что должен вести прокси-войну против России и может победить, несет полную ответственность за собственную ничтожность», — заключил Дагделен.

Ранее испанская газета El Mundo сообщила об обеспокоенности Евросоюза из-за встречи Путина и Трампа. По ее данным, европейские страны в очередной раз не примут участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европа и Киев представили альтернативный план урегулирования конфликта

    Вооруженный ножом грабитель отобрал у мальчика сумку с почти двумя миллионами рублей

    ВСУ ударили по частным домам в Запорожской области

    Стена заброшенного гаража рухнула на ребенка в Нижнем Новгороде

    Во Франции назвали неизбежными территориальные уступки со стороны Украины

    Трусова показала первые фотографии новорожденного сына

    На Западе назвали последствия отказа Украины от урегулирования на условиях России

    На Западе прокомментировали предложение Орбана насчет Путина

    В Германии необычно высказались о встрече Путина и Трампа

    В России объяснили выбор Аляски для встречи Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости