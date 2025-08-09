Мир
23:59, 9 августа 2025Мир

В Германии сообщили о пролетах сотен неизвестных дронов над военными базами

Bild: В Германии зафиксировали пролеты сотен неопознанных дронов за три месяца
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Фото: Marko Djurica / Reuters

С января по март 2025 года над Германией пролетели 536 неизвестных разведывательных дронов. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на секретный доклад Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ.

Утверждается, что чаще всего дроны замечали над военными базами (117 случаев) и объектами критической инфраструктуры (88). Особое внимание было уделено военно-морской базе бундесвера в Вильгельмсхафене и авиабазе Рамштайн, где одновременно зафиксировали до 15 беспилотников. Дроны также пролетали над аэропортами, оборонными предприятиями, железнодорожными вокзалами и правительственными зданиями.

Согласно докладу, причастность иностранных государств к запуску беспилотников не доказана, хотя такой вариант не исключен. Отмечается, что действующее законодательство ФРГ запрещает военным сбивать дроны даже в случаях, когда они представляют угрозу.

Ранее бундесвер оценил вероятность нападения России на НАТО. «Нельзя полностью исключать любые сценарии, когда речь идет о России, но лично я считаю, что у нас впереди еще немало мирных летних сезонов», — сказал генерал-майор армии ФРГ Андреас Хенне.

    Все новости