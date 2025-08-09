Спорт
14:24, 9 августа 2025Спорт

В Госдуме объяснили планы Байдена выгнать Овечкина из НХЛ

Депутат Свищев заявил, что план Байдена выгнать Овечкина из НХЛ — безумен
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев объяснил планы администрации бывшего президента США Джо Байдена выгнать из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина и других россиян. Его слова приводит Vseprosport.ru.

«Идеи, которые могли обсуждаться у них в кулуарах, являются наполовину фантастическими и безумными», — заявил Свищев. Он подчеркнул, что американцы бы не одобрили подобное решение, так как Овечкин для них кумир.

Ранее стало известно, что желание выслать россиян из НХЛ рассматривались для оказания давления на Москву и рассматривались перед обменом заключенными в августе 2024 года.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м. Овечкин в этом сезоне побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

