В поселках на Камчатке началась уборка улиц от вулканического пепла

В поселках Ключи и Усть-Камчатск началась уборка улиц от вулканического пепла

В поселках Ключи и Усть-Камчатск началась уборка улиц от вулканического пепла, об этом сообщил глава Усть-Камчатского муниципального округа Олег Бондаренко.

Он отметил, что улицы поливают при помощи специальных машин, после очистки магистралей начнется уборка общественных площадок.

Населению продолжают круглосуточно раздавать средства индивидуальной защиты и рекомендуют выходить из дома только в масках. Пепловое облако от извергающегося вулкана Ключевской не затронет населенные пункты, угроза для жителей минимальна.

Вулкан 8 августа выбросил пепел на высоту до десяти километров над уровнем моря. Шлейф протянулся на 650 километров на восток-юго-восток. Поселок Ключи начало присыпать вулканическим пеплом 7 августа. Тогда незначительное содержание его частиц обнаружили в воздухе. В тот же день на полуострове зафиксировали десятки афтершоков после недавнего мощного землетрясения.

