15:12, 9 августа 2025Экономика

В России анонсировали штрафы работодателям за незаконное лишение премии

Работодателям грозит штраф 50 тыс. рублей за незаконное лишение работника премии
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: pressfoto / Freepik

Работодателям грозит штраф 50 тысячи рублей за незаконное лишение работника премии. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, передает ТАСС.

Сообщается, что с 1 сентября в Трудовом кодексе ограничиваются произвольные снижения премий сотрудников. Теперь же оно не должно приводить к уменьшению зарплаты более чем на 20 процентов. Работник может обжаловать действия работодателя, если они противоречат новым нормам.

Он может подать жалобу в трудовую инспекцию или направить исковое заявление в суд, уточняет член ОП.

«Если выяснится, что работодатель неправомерно лишил премии сотрудника, то его могут привлечь к административной ответственности (...) Для должностных лиц штраф составляет от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 1 тысячи до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей», — сообщает чиновник.

Ранее юрист Headhunter Ольга Владимирова рассказала, что регулярные опоздания и уход с работы раньше положенного считаются нарушением правил внутреннего распорядка. Это будет основанием для работодателя сделать выговор или уволить сотрудника.

