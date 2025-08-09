В России анонсировали штрафы работодателям за незаконное лишение премии

Работодателям грозит штраф 50 тысячи рублей за незаконное лишение работника премии. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, передает ТАСС.
Сообщается, что с 1 сентября в Трудовом кодексе ограничиваются произвольные снижения премий сотрудников. Теперь же оно не должно приводить к уменьшению зарплаты более чем на 20 процентов. Работник может обжаловать действия работодателя, если они противоречат новым нормам.
Он может подать жалобу в трудовую инспекцию или направить исковое заявление в суд, уточняет член ОП.
«Если выяснится, что работодатель неправомерно лишил премии сотрудника, то его могут привлечь к административной ответственности (...) Для должностных лиц штраф составляет от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 1 тысячи до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей», — сообщает чиновник.
Ранее юрист Headhunter Ольга Владимирова рассказала, что регулярные опоздания и уход с работы раньше положенного считаются нарушением правил внутреннего распорядка. Это будет основанием для работодателя сделать выговор или уволить сотрудника.