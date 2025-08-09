Из жизни
17:25, 9 августа 2025Из жизни

В России началась Всероссийская перепись воробьев

В России с 9 августа стартовала Всероссийская перепись воробьев
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: aniket solankar / Unsplash

В России с 9 августа стартовала ежегодная экопросветительская акция «Всероссийская перепись воробьев». Об этом пишет РИА Новости.

«Ежегодная экопросветительская акция, объединяющая усилия учёных и любителей природы для своевременного получения актуальных сведений о численности полевого и домового воробья в России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в последнее время во всем мире наблюдается резкое снижение численности воробьев. Причины этого ученым неизвестны.

Ранее виноградарь с 20-летним стажем Валерий Кокорин заявил, что мишура и белые нитки помогут защитить виноград на даче от воробьев, ос и мух. Он призвал россиян развесить их по участку.

