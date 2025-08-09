Россия
21:33, 9 августа 2025

В России объяснили выбор Аляски для встречи Путина и Трампа

Марков: Выбор Аляски для встречи указывает, что России и США не нужны посредники
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Marcos Brindicci / File Photo / Reuters

Выбор Аляски для встречи президента России Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа говорит о том, что Москве и Вашингтону не требуются посредники для переговоров. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил российский политолог Сергей Марков.

«Путин и Трамп демонстрируют двусторонность отношений. Им нет нужды в какой-то третьей стороне», — объяснил он. По словам Маркова, все накопившиеся вопросы главы государств могут решать сами.

Другим фактором, повлиявшим на выбор локации для встречи, стал вопрос безопасности, считает политолог. Как указал эксперт, российскому лидеру «прямо угрожает государственный британо-украинский террористический альянс».

«А еще Владимир Зеленский оказывается, как говорится, побоку. Ведь в условный Рим он мог прилететь, стоять под дверями и проситься за стол переговоров. А на Аляску ему никто прилететь не даст», — отметил Марков.

Ранее президент Украины отверг ранее фигурировавшие в СМИ сообщения о возможных уступках Киевом территорий, о которых, возможно, будут говорить лидеры России и США. По его словам, это противоречит конституции Украины.

