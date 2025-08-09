В стране НАТО объявили Россию и Украину следующими в одном вопросе

Глава МИД Венгрии: Следующими после Армении и Азербайджана будут РФ и Украина

Следующими после заключения мирного соглашения Армении и Азербайджана будут Россия и Украина. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в своей соцсети X.

Он назвал президента США Дональда Трампа, который выступил посредником между двумя республиками, президентом мира. «Мы надеемся, что после Пакистана — Индии, Ирана — Израиля и Азербайджана — Армении война между Россией и Украиной также будет прекращена», — написал дипломат.

Сийярто отметил, что достигнутое соглашение между Баку и Ереваном является важным шагом для Южного Кавказа и глобальной безопасности.

8 августа Лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. Он продолжался более 30 лет. Полный текст будет опубликован 11 августа и станет первым шагом к полноценному мирному соглашению.