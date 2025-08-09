Экс-посол Франции Берманн: Зеленский понимает неизбежность потери территорий

Президент Украины Владимир Зеленский осознает неизбежность территориальных уступок. Об этом в эфире телеканала LCI заявила экс-посол Франции в России Сильви Берманн.

По ее словам, Зеленский, однако, не может сам предложить такой вариант разрешения конфликта, поскольку он столкнется с критикой общественности и Верховной Рады. Некоторые украинцы, однако, уже говорили о том, что единственный выход — «это чтобы кто-то более влиятельный вынудил [Зеленского] на это пойти», добавила она.

«Он понимает, что придется идти на территориальные уступки, потому что Украина находится в тяжелом положении с военной точки зрения. В конечном счете уступки по территориям будут, однако сейчас пока невозможно сказать, в каком объеме», — заключила Берманн.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен посоветовал президенту США Дональду Трампу быть более жестким с Зеленским. «Если он не будет непреклонен по отношению к Зеленскому и европейским лидерам, все провалится», — отметил он.