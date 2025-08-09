Во Франции заявили о полном смятении после анонса встречи Путина и Трампа

Филиппо рассказал о смятении на Западе от анонса встречи Путина и Трампа

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о полном смятении на Западе от анонса встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в американском штате Аляска. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Ястребы (и настоящие), поджигатели войны, неоконсерваторы и евро-гегемоны сегодня утром в полном смятении!» — написал он.

Филиппо также призвал остановить помощь Украине вооружениями и присоединиться к усилиям по достижению мира.

О месте встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стало известно в ночь 9 августа. Лидеры двух стран определились также датой ее проведения – встреча запланирована на 15 августа, она должна пройти на Аляске.