Врач назвал опасный симптом во время отдыха на пляже

Врач Кондрахин: Первый и самый важный симптом — сильная слабость

Первым и самым важным симптомом при отдыхе на пляже является сильная слабость. Об этом сообщает врач-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с газетой «Аргументы и факты».

«Первый и самый важный симптом — сильная слабость. Ощущение, что невозможно ни руку, ни ногу поднять. Человек чувствует себя разбитым», — назвал он опасный симптом.

Врач также предупредил, что может возникать ощущение тошноты, дискомфорт в области груди, начинает кружиться голова и бросает в пот.

