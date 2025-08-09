Забота о себе
Врач назвал опасный симптом во время отдыха на пляже

Врач Кондрахин: Первый и самый важный симптом — сильная слабость
Алевтина Запольская
Фото: fototrav / Getty Images

Первым и самым важным симптомом при отдыхе на пляже является сильная слабость. Об этом сообщает врач-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с газетой «Аргументы и факты».

«Первый и самый важный симптом — сильная слабость. Ощущение, что невозможно ни руку, ни ногу поднять. Человек чувствует себя разбитым», — назвал он опасный симптом.

Врач также предупредил, что может возникать ощущение тошноты, дискомфорт в области груди, начинает кружиться голова и бросает в пот.

Ранее невролог Валерий Новоселов рассказал, как выявить деменцию на ранней стадии. По его словам, для этого существует специальный генетический анализ.

