Россия
01:12, 9 августа 2025

ВСУ попытались атаковать российский регион

Губернатор Миляев: Над Тульской областью сбито три беспилотника ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные сил Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Тульскую область. Было уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Александр Миляев в Telegram-канале.

«Ночью в небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили еще три украинских беспилотника», — написал Миляев.

Он добавил, что в результате украинской атаки не было зафиксировано никаких разрушений на земле, никто не пострадал.

Вечером 8 августа Миляев сообщал об одном сбитом дроне в небе над регионом.

