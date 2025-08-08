Россия
22:01, 8 августа 2025Россия

Над российским регионом сбили еще один дрон ВСУ

Миляев: Еще один беспилотник ВСУ сбит над Тульской областью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетАтака БПЛА

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Еще один дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России над Тульской областью, об этом сообщил глава российского региона Дмитрий Миляев.

Губернатор уточнил, что пострадавших нет, повреждений инфраструктуры или строений также не последовало.

В регионе все еще сохраняется опасность атаки беспилотников, предупредил Миляев.

Ранее днем ВСУ атаковали четыре региона России. Больше всего летательных аппаратов — шесть — сбили над Орловской областью. Еще три перехватили над Курской областью, два — над Краснодарским краем, по одному — над Тульской областью и Азовским морем.

