13:08, 9 августа 2025Россия

ВСУ продолжили атаки на Россию и выпустили еще десятки дронов

Минобороны России: Силы ПВО сбили 44 беспилотников ВСУ за четыре часа
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили наносить удары по территории России и выпустили по ней еще десятки беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, попытки атаки были предприняты с 08:00 до 12:00 по московскому времени. За это время силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 44 беспилотника над десятью регионами России и Азовским морем.

Больше всего дронов — восемь — сбили над Краснодарским краем. Еще семь перехватили над Тульской областью, пять — над территорией Калужской области, четыре — над Брянской, Курской и Орловской областями, три — над Московским регионом, в том числе два летевших на Москву. По три дрона также перехватили над Крымом и Татарстаном, два — над Азовским морем, 1 — над Адыгеей.

Утром 9 августа, в период с 05:10 до 08:00 по московскому времени, силы ПВО сбили 21 беспилотник над тремя регионами России и двумя морями. Под удар попали Брянская и Калужская области, а также Крым, Черное и Азовское море. В ночь на 9 августа Украина атаковала Россию почти сотней беспилотников

