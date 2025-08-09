Россия
21:21, 9 августа 2025Россия

ВСУ выпустили по России свыше 20 беспилотников

Минобороны: Силы ПВО перехватили 26 дронов ВСУ над регионами России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России более двадцати беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

Больше всего дронов — семь — уничтожили над Тульской и Брянской областями. Четыре беспилотника сбили над Краснодарским краем, три — над Калужской областью, по 2 — над акваторией Азовского моря и Орловской областью. Еще один дрон уничтожили над территорией Курской области.

В ведомстве уточнили, что попытки атак на российские регионы были предприняты в период с 18:00 до 20:00 по московскому времени.

Ранее Минобороны сообщило о перехвате почти трех десятков дронов над территорией страны. Под удар попали Брянская, Калужская и Рязанская области, а также Московский регион и Краснодарский край.

    Все новости