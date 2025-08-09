Россия
Украина продолжила наносить удары по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 27 беспилотников ВСУ над пятью регионами России
Анастасия Шейкина
Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) днем в субботу, 9 августа, продолжили атаковать Россию и выпустили по ней почти три десятка беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, попытки атак были предприняты в период с 12:00 до 15:30 по московскому времени. За это время средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Россией 27 беспилотников, их перехватили над пятью регионами.

Больше всего летательных аппаратов — 11 — перехватили над Брянской областью. Еще семь сбили над Калужской областью, пять — над Московским регионом, по 2два над Краснодарским краем и Рязанской областью.

В период с с 08:00 до 12:00 по московскому времени 9 августа над Россией сбили 44 беспилотника над десятью регионами России и Азовским морем. В период с 05:10 до 08:00 силы ПВО сбили 21 беспилотник над тремя регионами России и двумя морями. Под удар попали Брянская и Калужская области, а также Крым, Черное и Азовское море. В ночь на 9 августа Украина атаковала Россию почти сотней беспилотников

