Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:39, 9 августа 2025Россия

Второй человек за сутки погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область

Гладков: В Белгородской области при атаке ВСУ погиб человек, двое пострадали
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали Белгородскую область. В результате сброса с беспилотного летательного аппарата погибла женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По словам чиновника, удар пришелся на частный дом в селе Почаево. «Произошло самое страшное — погибла мирная жительница. От всех жителей и от себя лично приношу глубокие соболезнования родным и близким погибшей», — написал Гладков.

Помимо погибшей в доме находились ее родители. Они получили ранения и были госпитализированы — у мужчины диагностирована минно-взрывная травма, баротравма и ушиб грудной клетки, у женщины — баротравма. Дом полностью сгорел.

Вечером 8 августа Гладков сообщил, что в селе Двулучное погиб мужчина. Его мотоцикл также атаковал беспилотник.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле раскрыли темы встречи Путина и Трампа. На Аляске президенты обсудят Украину

    В Госдуме объяснили удары беспилотников по Сочи злостью Зеленского

    Второй человек за сутки погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область

    США договорились сотрудничать с Арменией по развитию транзитного коридора с Азербайджаном

    В США заявили о скорой победе России в конфликте с Украиной

    Украинские войска перебросили два элитных подразделения под Красноармейск

    Власти Аляски не смогли назвать точное место встречи Путина и Трампа

    Представители США, Украины и Европы встретятся в Британии в выходные

    Экономист призвал США признать правоту России по Украине

    В США объяснили намерение Путина и Трампа встретиться

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости