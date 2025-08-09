Второй человек за сутки погиб при атаке ВСУ на Белгородскую область

Гладков: В Белгородской области при атаке ВСУ погиб человек, двое пострадали

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали Белгородскую область. В результате сброса с беспилотного летательного аппарата погибла женщина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

По словам чиновника, удар пришелся на частный дом в селе Почаево. «Произошло самое страшное — погибла мирная жительница. От всех жителей и от себя лично приношу глубокие соболезнования родным и близким погибшей», — написал Гладков.

Помимо погибшей в доме находились ее родители. Они получили ранения и были госпитализированы — у мужчины диагностирована минно-взрывная травма, баротравма и ушиб грудной клетки, у женщины — баротравма. Дом полностью сгорел.

Вечером 8 августа Гладков сообщил, что в селе Двулучное погиб мужчина. Его мотоцикл также атаковал беспилотник.