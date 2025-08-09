Замглавы офиса Зеленского Верещук заявила, что она не фанат ТЦК

То, что на Украине происходит «бусификация» мужчина — это плохо, однако сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) выполняют свою работу, и оказывать им физическое сопротивление недопустимо. С таким мнением в своем Telegram-канале выступила замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Ирина Верещук.

«Я далеко не фанат ТЦК ... Более того, считаю, что реформа ТЦК сегодня жизненно необходима. Но когда некоторые граждане вступают в физическое противостояние с сотрудниками ТЦК — это неправильно», — написала чиновник.

Она отметила, что ТЦК — это часть обороноспособности страны и многие сотрудники ведомства являются бывшими участниками боевых действий. Верещук подчеркнула, что они совместно с полицией просто выполняют свою работу, так как если человек находится в розыске, им ничего не остается, кроме как задержать его. «Здесь вопрос к тем, кто принимает законодательство, а не к тем, кто должен его исполнять», — резюмировала Верещук.

Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что принудительная мобилизация в стране происходит в 10 процентах случаев, большинство украинцев самостоятельно являются в ТЦК для дальнейшего прохождения службы.