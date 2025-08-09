Бывший СССР
09:25, 9 августа 2025

Зеленский изменил свое отношение по конфликту на Украине

Bloomberg: Зеленский изменил позицию по конфликту на Украине
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский изменил позицию по конфликту с Россией. Об этом пишет издание Bloomberg.

Издание пишет, что если раньше Зеленский не был готов уступать ни одной части Украины, то сейчас, по словам президента США Дональда Трампа, он готов работать над заключением соглашения.

СМИ также обращает внимание, что президент Зеленский перестал требовать от России о выводе войск и выплате репараций.

Ранее Владимир Зеленский в своем обращении фактически отверг любые территориальные уступки. По его словам отступать от территорий никто не будет, потому что это противоречит конституции Украины.

