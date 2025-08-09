Зеленский изменил свое отношение по конфликту на Украине

Bloomberg: Зеленский изменил позицию по конфликту на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский изменил позицию по конфликту с Россией. Об этом пишет издание Bloomberg.

Издание пишет, что если раньше Зеленский не был готов уступать ни одной части Украины, то сейчас, по словам президента США Дональда Трампа, он готов работать над заключением соглашения.

СМИ также обращает внимание, что президент Зеленский перестал требовать от России о выводе войск и выплате репараций.

Ранее Владимир Зеленский в своем обращении фактически отверг любые территориальные уступки. По его словам отступать от территорий никто не будет, потому что это противоречит конституции Украины.