ТАСС: Позиции батальона ВСУ у Синельниково находятся под угрозой окружения

Позиции 249-го батальона 127-й отдельной бригады теробороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле населенного пункта Синельниково в Харьковской области находятся под угрозой окружения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

«На данном участке командование ВСУ по сути пустило в расход 249-й батальон 127-й ОБР ТрО. После убытия части подразделений 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ позиции батальона уже в скором времени могут оказаться в окружении», — сказал собеседник агентства.

Также сообщается, что бойцы группировки «Север» продвинулись на 300 метров к западу от Синельниково и заняли ранее удерживаемые противником позиции.

Ранее стало известно, что 154-я отдельная механизированная бригада ВСУ лишилась почти половины штурмовиков во время контратаки возле населенного пункта Синельниково под Харьковом.

