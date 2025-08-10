Россия
04:29, 10 августа 2025Россия

Беспилотник ВСУ упал во двор жилого дома в Саратовской области

Беспилотник ВСУ упал во двор жилого дома в Саратовской области, начался пожар
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Один из беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавших Саратовскую область, упал во двор жилого дома. Об этом сообщает издание Baza.

В результате ЧП в квартирах были выбиты стекла, начался пожар. Также дрон повредил газовую трубу.

Сейчас на месте работают врачи и пожарные. Сведений о количестве пострадавших не поступало.

Ранее 10 августа над Саратовом и Энгельсом раздалась серия взрывов. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По сообщению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, повреждения получило одно из промышленных предприятий региона.

