Беспилотник ВСУ упал во двор жилого дома в Саратовской области

Беспилотник ВСУ упал во двор жилого дома в Саратовской области, начался пожар

Один из беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавших Саратовскую область, упал во двор жилого дома. Об этом сообщает издание Baza.

В результате ЧП в квартирах были выбиты стекла, начался пожар. Также дрон повредил газовую трубу.

Сейчас на месте работают врачи и пожарные. Сведений о количестве пострадавших не поступало.

Ранее 10 августа над Саратовом и Энгельсом раздалась серия взрывов. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По сообщению губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, повреждения получило одно из промышленных предприятий региона.