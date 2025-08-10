Дело о смерти младенца под Красноярском прекратили

СК закрыл дело о смерти младенца в Красной Сопке, где дети отравились дихлофосом

Прекращено уголовное дело о смерти трехмесячного ребенка, чья семья отравилась дихлофосом в сентябре 2024 года в поселке Красная Сопка под Красноярском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Как уточняется, причиной закрытия дела стало отсутствие события преступления. Факты совершения в отношении младенца каких-либо противоправных действий выявлены не были, отметили в следственном ведомстве.

По информации следствия, По данным СК, смерть ребенка не носила насильственный характер. Она наступила из-за механической асфиксии, которая произошла в результате закрытия дыхательных путей содержимым желудка, сказали в краевом ГСУ СК.

Трагедия с младенцем произошла в феврале 2025 года в семье Виноградовых, известной по инциденту с детьми, насмерть отравившимися дихлофосом. Между ужасающими событиями прошло всего несколько месяцев. Накануне вечером мать уложила младенца спать в детскую кроватку. Когда женщина проснулась ночью, она обнаружила трехмесячного сына без признаков жизни.

В 2024 году в этой же семье погибли четверо несовершеннолетних: 21 сентября 2024 года родители и четверо детей обратились за медицинской помощью в больницу с тошнотой, рвотой и болями в животе. Они были госпитализированы. Медикам не удалось спасти 6-летнюю девочку и 13-летнего мальчика. На следующий день стало известно о смерти 11-летней девочки, а ночью 23 сентября — ее 12-летней сестры.

Как оказалось, дом семейство незадолго до трагедии обрабатывали дихлофосом. По словам родителей, дети в этот момент были на улице. После прогулки они вернулись в дом, где мать начала готовить ужин. Дело об этом инциденте выделено в отдельное уголовное производство, сейчас оно рассматривается в суде.