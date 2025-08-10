Бывший СССР
23:40, 10 августа 2025

Генштаб ВСУ заявил об освобождении никем не захваченного села

Нардеп Безуглая: Генштаб ВСУ заявил об освобождении незахваченной Безсаловки
Александра Синицына
Александра Синицына

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что силы обороны республики освободили село Безсаловка Сумской области, однако оно никем захвачено не было. Об этом рассказала в Telegram-канале депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

«Генштаб ВСУ не подавал это село как захваченное. Уже давно нет смысла читать отчеты Генштаба по оперативной обстановке, ведь они стали пропагандой, а не информированием», — отметила нардеп.

По ее словам, украинские войска воюют сами по себе, пока в управлении происходит настоящий хаос.

«Тело украинской армии гниет с головы. И культура главнокомандующих пропитывает все войско и в дальнейшем развивает единое наступление — на здравый смысл», — написала Безуглая.

Ранее были опровергнуты данные, что ВСУ прорвали границу с Россией в Белгородской области и заняли село Демидовка. Согласно отчету Минобороны, попытка прорыва не удалась, а противник потерял много единиц военной техники.

