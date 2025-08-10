Нардеп Безуглая: Генштаб ВСУ заявил об освобождении незахваченной Безсаловки

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что силы обороны республики освободили село Безсаловка Сумской области, однако оно никем захвачено не было. Об этом рассказала в Telegram-канале депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

«Генштаб ВСУ не подавал это село как захваченное. Уже давно нет смысла читать отчеты Генштаба по оперативной обстановке, ведь они стали пропагандой, а не информированием», — отметила нардеп.

По ее словам, украинские войска воюют сами по себе, пока в управлении происходит настоящий хаос.

«Тело украинской армии гниет с головы. И культура главнокомандующих пропитывает все войско и в дальнейшем развивает единое наступление — на здравый смысл», — написала Безуглая.

Ранее были опровергнуты данные, что ВСУ прорвали границу с Россией в Белгородской области и заняли село Демидовка. Согласно отчету Минобороны, попытка прорыва не удалась, а противник потерял много единиц военной техники.