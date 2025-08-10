Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:44, 10 августа 2025Россия

Главный врач Ивановской горбольницы с дочерью разбились на гидроцикле

Главврач Ивановской горбольницы Евгений Стулов разбился на гидроцикле на Сунже
Вячеслав Агапов

Фото: agarose / Shutterstock / Fotodom  

Главный врач Ивановской горбольницы ГБ-7 Евгений Стулов с 20-летней дочерью Вероникой разбились на гидроцикле. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Главврач с дочерью катались на реке Сунжа на одном гидроцикле. 48-летний водитель Сергей З. не справился с управлением и гидроцикл влетел в опору пешеходного моста.

Стуловы не выжили, а водитель с травмами попал в больницу Кинешмы.

В конце июля бывший участник группы The Hatters Вадим Рулев и его жена разбились на мотоцикле в ДТП в Ленинградской области. Автокатастрофа случилась в воскресенье, 20 июля, около 18:30 во Всеволожском районе, на участке трассы между поселком Зверево и Малиновкой. Музыкант с женой на мотоцикле BMW на скорости вылетели на встречку и столкнулись с автомобилем Range Rover.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД сообщили еще об одном новейшем оружии России

    В МИД России рассказали об изменениях в диалоге с США

    МИД России заявил о сохранении риска ядерного конфликта

    Депутат Рады предрек попытки Зеленского сорвать мир

    Захарова сравнила с некрофилией отношения ЕС и Украины

    Главный врач Ивановской горбольницы с дочерью разбились на гидроцикле

    На украинском пляже взорвалась мина

    Россиянка провела отпуск в Европе и раскрыла самую внушительную статью расходов

    Талибы закрыли салоны красоты в Кабуле

    Появились снятые из космоса кадры извержения вулкана на Камчатке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости