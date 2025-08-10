Главный врач Ивановской горбольницы с дочерью разбились на гидроцикле

Главврач Ивановской горбольницы Евгений Стулов разбился на гидроцикле на Сунже

Главный врач Ивановской горбольницы ГБ-7 Евгений Стулов с 20-летней дочерью Вероникой разбились на гидроцикле. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Главврач с дочерью катались на реке Сунжа на одном гидроцикле. 48-летний водитель Сергей З. не справился с управлением и гидроцикл влетел в опору пешеходного моста.

Стуловы не выжили, а водитель с травмами попал в больницу Кинешмы.

В конце июля бывший участник группы The Hatters Вадим Рулев и его жена разбились на мотоцикле в ДТП в Ленинградской области. Автокатастрофа случилась в воскресенье, 20 июля, около 18:30 во Всеволожском районе, на участке трассы между поселком Зверево и Малиновкой. Музыкант с женой на мотоцикле BMW на скорости вылетели на встречку и столкнулись с автомобилем Range Rover.