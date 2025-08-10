Силовые структуры
06:22, 10 августа 2025Силовые структуры

«Коптевский маньяк» отсудил компенсацию за поздно доставленные в колонию сканворды

Маргарита Пименова
Фото: Wesley Tingey / Unsplash

«Коптевский маньяк» Сергей Застынчану отсудил компенсацию за задержавшиеся сканворды. Об этом сообщает РИА Новости.

В материалах дела говорится, что Застынчану выписал себе выпуски газеты «Крот-Русские сканворды». Первый вышел в апреле 2024 года, второй — в июне, однако в колонию их отправили лишь в сентябре. В иске указывается, что нарушение сроков отправления корреспонденции причинили маньяку «нравственные страдания в виде переживаний и тревоги из-за неполучения газеты в установленный срок».

Суд установил, что издательство действительно нарушило Закон о защите прав потребителей и взыскал компенсацию в размере 2 846 рублей.

Ранее пожизненно осужденный «коптевский маньяк» отсудил у «Почты России» 200 рублей за утерянные письма. Он пояснил, что весной 2018 года отправлял их в региональный суд через администрацию колонии, но оба письма были утеряны.

