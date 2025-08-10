«Краснодар» поднялся на второе место в РПЛ

«Краснодар» победил «Оренбург» и поднялся на второе место в РПЛ

Российский футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Оренбурге на стадионе «Газовик» и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 76-й минуте забил полузащитник Никита Кривцов.

Таким образом, после четырех матчей «Краснодар» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков. «Оренбург» занимает 13-е место с 2 очками. Лидирует московский «Локомотив», в активе которого 12 очков.

В следующем матче «Краснодар» примет «Сочи», а «Оренбург» на выезде сыграет с тольяттинским «Акроном». Обе встречи пройдут 17 августа.