Россия
23:39, 10 августа 2025Россия

Минобороны сообщило о сбитых за три часа беспилотниках

Марина Совина
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) за три часа сбила 27 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в небе над российскими регионами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Уточняется, что над Тульской областью были сбиты 11 дронов, еще 7 — над Брянской, 5 — над Орловской, 2 — над Калужской и по одному — над территориями Московского региона и Рязанской области.

Ранее сообщалось, что группировка войск «Восток» вычислила и уничтожила пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Ольговское в Запорожской области. Объект обнаружили с помощью дрона, после чего передали координаты артиллеристам.

