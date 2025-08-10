Мошенники выманили 27 миллионов рублей у супружеской пары из Москвы

У супругов из Москвы за две недели мошенники выманили 27 миллионов рублей

Мошенники за две недели выманили у супругов из Москвы 27 миллионов рублей. Об этом сообщает столичная прокуратура в Telegram.

По информации надзорного органа, москвич получил звонок от мужчины, который представился бывшим работодателем. Мошенник заявил, что на предприятии идет проверка и с москвичом свяжутся сотрудники ФСБ. «Силовик» же, в свою очередь, заявил о блокировке подозрительного перевода от имени москвича в адрес преступника.

«Супруги, выполняя указания злоумышленников, под предлогом передачи всех сбережений сотрудникам органов безопасности снимали со счетов денежные средства и передавали их курьерам», — рассказали в прокуратуре.

Лишь когда москвич начал получать телефонные угрозы, он понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.

Ранее МВД перечислило основные уловки мошенников в онлайн-играх. Так, злоумышленники могут обещать подарки или особые предметы, а также организовывают розыгрыши в игровой валюте, чтобы выманить у игроков персональные данные или деньги. Жертвами часто становятся несовершеннолетние.