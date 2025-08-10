Бывший СССР
На Украине назвали причину отказа Трампа от приглашения Зеленского на Аляску

Аналитик Соскин: Зеленский не соответствует весовой категории Путина и Трампа
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Domenico Cippitelli / Keystone Press Agency / Global Look Press

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет без участия украинского главы Владимира Зеленского, так как он не соответствует их весовой категории. Такую причину отказа от приглашения Зеленского на Аляску назвал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

По его словам, украинский конфликт близится к своей развязке, являющейся «очень, очень поганенькой» для Украины. Он также отметил, что после встречи на Аляске поставки американского оружия Украине полностью прекратятся.

«Трамп и Путин вышли на эту встречу чрезвычайно активно, они уже будут конкретикой заниматься. А Зеленского, к сожалению великому, просто прибрали с этой сцены. Он не соответствует той весовой категории, которая есть у Путина и Трампа. Ну это логично», — сказал Соскин.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук сделал мрачный прогноз о судьбе Зеленского. «При остановке огня, окончании или отмене военного положения и мобилизации Зеленский в один день станет никем», — отметил политик.

