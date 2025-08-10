На Украине вооруженный мужчина взял заложников в ТРЦ

Во Львове вооруженный мужчина взял заложников в ТРЦ

На Украине вооруженный мужчина взял заложников в торгово-развлекательном центре (ТРЦ). Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Все произошло во Львове в ТРЦ «Арсен». Каких-либо подробностей на данный момент не приводится, информации о пострадавших нет.

Позднее в публикацию было внесено изменение. Местные депутаты утверждают, что ситуация со взятием заложников в ТРЦ является конфликтом двух мужчин.

