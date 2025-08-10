На Украине заявили об усилении группировки российских войск

«РВ»: ВС России перебрасывают войска в ДНР и Запорожской области

Командование Вооруженных сил (ВС) России усиливает группировки войск на севере Донецкой народной республики (ДНР) и в Запорожской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ») со ссылкой на бывшего советника назначенного Киевом мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

Уточняется, что Россия перебрасывает артиллерию из Бердянска на север ДНР. Также сообщается о переброске личного состава из Крыма.

Ранее сообщалось, что группы военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) попадают в клещи бойцов Вооруженных сил России к северу от Красноармейска (украинское название — Покровск).